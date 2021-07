Réfection de la chaussée de l’A6 au niveau de Chilly-Mazarin et Wissous

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Les travaux de restauration de la chaussée de l’A6, à hauteur de Chilly-Mazarin et Wissous, vont durer jusqu’au 20 août 2021.

Cet été, la direction des routes d’Île-de-France (DiRIF) mène plusieurs chantiers sur les autoroutes et les routes nationales dans le département de l’Essonne. Cette entité profite des conditions météorologiques favorables et de la circulation moins importante de la saison estivale pour mener ces opérations. Les travaux de rénovation de la chaussée de l’autoroute A6, dans les communes de Chilly-Mazarin et Wissous (Essonne), font partie de ces projets.

Ce chantier, prévu du 16 au 20 août 2021, consistera en la pose d’un enrobé composé de 40 % de matériaux recyclés. Il est évalué à 1,3 M€ et financé à 50 % par la Région Île-de-France. Selon la DiRIF, ce revêtement à fort taux de recyclage se veut particulièrement adapté aux routes à haute densité de circulation, et permet de minimiser l’empreinte environnementale des travaux.