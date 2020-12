Réemploi : vers une normalisation de la pratique ?

Utilisé depuis l’Egypte antique, le réemploi se cantonne aujourd’hui aux opérations de rénovation et de réhabilitation. Lors d’une conférence organisée par le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l’Aisne, Sarah Romeo, responsable innovation construction chez un courtier, détaille les freins juridiques liés au développement de cette pratique. Et lève le voile sur les solutions envisageables en terme d’assurance.