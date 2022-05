RÉEMPLOI RECYCLAGE

En France, le secteur du bâtiment produit 46 millions de tonnes de déchets par an et, à l'heure actuelle, seul 1 % des matériaux de construction est réutilisé, selon l'Ademe. En considérant ceux issus de la déconstruction comme des ressources, le réemploi prévient la production de déchets, concourt à diminuer la consommation des matières premières nécessaires à la construction, et donc, limite son empreinte carbone. Lorsqu'en plus il favorise l'emploi local, l'insertion et la formation à de nouveaux métiers, il inscrit l'économie circulaire dans une dynamique territoriale vertueuse. La nouvelle réglementation environnementale, la RE2020 entrée en vigueur en janvier, exige pour tout bâtiment neuf d'établir son bilan carbone sur son cycle de vie.

Or les composants réemployés ne pèsent pas dans ce calcul. Par ailleurs, le contexte actuel - entre pandémie, pénurie, guerre aux portes de l'Europe et envolée des prix - a achevé de convaincre les derniers réticents et l'heure est désormais au réemploi, les matériaux de construction recyclés bénéficiant d'une filière qui a commencé à se structurer il y a quelques années.