Réemploi : « Il faut se diriger vers des règles professionnelles, et à terme vers une technique courante », FFA

Crise environnementale, crise sanitaire, etc. incitent le secteur du BTP à mieux construire en prenant en compte la gestion des ressources. Mais avant de déployer massivement le réemploi, il faut remédier aux divers freins techniques et juridiques. Les assureurs-construction l’ont compris et souhaitent accompagner le mouvement, explique Anne-Lise Gillet, responsable assurance construction à la Fédération française de l’assurance (FFA).