Réemployer plutôt que jeter : le mot d'ordre est passé dans le secteur de la construction. La loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, a posé un nouveau cadre juridique pour sortir les matériaux du statut de déchets. Les avantages sont multiples, à la fois environnementaux et socio-économiques. La volonté du législateur est claire : accélérer le réemploi des matériaux à toutes les étapes du chantier tout en apportant une sécurité juridique à l'ensemble des parties prenantes.