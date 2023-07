Réemploi : Cycle Up sonde les professionnels

Maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre, entreprises générales de travaux et artisans, acteurs du réemploi ou architectes, tous ont une perception du réemploi évolutive depuis que Cycle Up en a fait son fer de lance. Ce sont surtout les maîtres d’œuvres à hauteur de 26 % qui ont le plus répondu à l’enquête commandée par Cycle Up, contre 16 % d’acteurs du réemploi. Mais le formulaire n’a pas pu être envoyé à tous les niveaux : « Les artisans ne sont pas beaucoup sur internet. C'est plus simple d'être reconnu par les directeurs RSE des grands groupes », confesse Sébastien Duprat, directeur général de Cycle Up. 52 % des répondants de l’enquête confirment avoir déjà expérimenté le réemploi. Cycle Up propose aujourd’hui des missions de conseil en réemploi et économie circulaire au service des maîtrises d’ouvrage, maîtrises d’œuvre et entreprises de construction ainsi que des formations. Le réemploi permettrait ainsi d’éviter les longs transports en privilégiant des gisements locaux, à proximité du site de construction ; de limiter le recours à la production industrielle dans des pays lointains, et ainsi d’éviter l’extraction de ressources rares et de réduire la production de déchets, et par conséquent de ne pas avoir à gérer la fin de vie des matériaux et l’émission de CO2 liée à celle-ci, via l’incinération par exemple.

44 % des répondants estiment que la difficulté d’accès aux ressources touchera fortement à très fortement leur activité. Avant 2018, les acteurs ne parlaient pas de difficulté d’accès aux matériaux. Les crises sanitaires et conflits internationaux ont eu un impact sur l’approvisionnement des matériaux de chantier. Une partie du marché s’est tournée vers le réemploi pour trouver une solution à court terme. L’économie circulaire et le réemploi associés à l’écoconception peuvent permettre de construire mieux en utilisant la matière avec préciosité et en lui redonnant la valeur qu’on lui avait oubliée en période d’insouciance quant à sa disponibilité.

Plus d’assurances

73% des répondants (hors acteurs du réemploi) attendent des assurances et des garanties pour utiliser plus régulièrement des matériaux en réemploi. Cycle Up est aujourd’hui le seul acteur qui assure les matériaux vendus sur sa plateforme au travers de deux garanties complémentaires : Cycle Secure (gratuite) et Cycle Protec (prix variable). En 2018, les acteurs du secteur ne parlaient pas encore de produits reconditionnés. Les attentes se situaient d’avantage autour de la création de fiches techniques de produits de réemploi, en partenariat avec un bureau de contrôle, et sur les quantités disponibles. Aujourd’hui, 73 % des répondants attendent des matériaux reconditionnés pour développer leur recours au réemploi. « Le reconditionnement n’est qu’une petite partie de nos activités. Cela demande des dépenses que nous ne pouvons pas encore faire à ce stade et des espaces de stockage que nous n’avons pas. Mais nous gardons l’objectif d’ouvrir un autre atelier prochainement », indique Sébastien Duprat. Et pourtant, la plupart des acteurs de la construction accordent une confiance plutôt modérée aux matériaux de récupération qui n’ont pas été vérifiés par des professionnels… Concernant le prix, 53 % des répondants sont prêts à payer le même prix que le neuf si le matériau est de qualité. Ils connaissent les coûts liés au réemploi et son impact social. 8 % des répondants sont prêts à payer plus cher. En 5 ans, Cycle Up a permis d’éviter près de 8000t de CO2 au travers de ses activités.