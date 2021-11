Réélu à la tête de la fédération des Scop BTP, Charles-Henri Montaut présente ses ambitions pour 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée FNSCOP BTP Supprimer Entreprises Supprimer Nord Supprimer Lille Supprimer Apprentissage BTP Supprimer Egalité femmes - hommes Supprimer Valider Valider

Du 18 au 20 novembre 2021, la ville de Lille a accueilli à l’hôtel Barrière le 24e congrès de la Fédération Scop BTP. Lors de cet événement, organisé tous les quatre ans, a lieu l’élection du nouveau bureau. Vendredi 20, le président sortant Charles-Henri Montaut a été réélu, sans surprise. L’occasion pour lui de faire un bilan de son premier mandat et de présenter ses objectifs pour les quatre prochaines années.

« Je n’avais peut-être pas complètement pris la mesure de la situation lors de mon élection en octobre 2017… », a expliqué Charles-Henri Montaut, tout juste réélu à la tête de la fédération des Scop BTP(1), en préambule de son discours d’investiture.

Malgré des finances très saines, la fédération des Scop a en effet dû régler des problèmes de gouvernance et de « relation distante et peu chaleureuse - c’est un euphémisme - avec notre confédération, la CGScop… Et, cerise sur le gâteau, elle a dû faire face une perte de la représentativité. »

Le mandat 2017-2021 a en effet été mouvementé. Notamment à cause de la loi de 2014 portée par Michel Sapin qui a provoqué une perte de la représentativité de la fédération au sein des organismes paritaires dont elle était un des membres fondateurs (Pro-BTP, OPPBTP, Constructys) et une perte aussi​ de la participation à la gouvernance d’entités comme la SMA ou BTP Banque.

En avril 2019, le conseil d’administration a adhéré à la FFB, puis à la FNTP en 2020, ce qui a permis à la fédération de continuer à participer à la gouvernance des différents organismes. « Avec le recul, ce mandat a été un mandat de transition qui a permis de positionner solidement notre fédération comme le lieu de rencontre entre le monde de la coopération et le monde du BTP », a résumé Charles-Henri Montaut.

[...]