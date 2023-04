Réduction de 9% de la consommation électrique cet hiver

A climat égal, RTE enregistre 9% de baisse de consommation électrique nationale cet hiver, soit 20 Twh de moins, alors que le gouvernement affichait l’objectif de réduire de 10% en deux ans. Cette sobriété s’est particulièrement illustrée dans le sud-ouest, région qui compte le plus de chauffages électriques. Pour contextualiser, Christine Goubet-Milhaud, présidente de l'Union Française de l'électricité, (UFE) rappelle que depuis 2010, la France affichait une stabilité en consommation électrique. Seule la période du Covid et des confinements a marqué un repli, avant de retrouver les niveaux habituels, même début 2021, malgré la hausse des prix de l'énergie. Elle impute ainsi, en grande partie, la réduction de cet hiver à la campagne d’appel à la sobriété du gouvernement depuis l’automne dernier.

Cette baisse s’est accompagnée d’une explosion de la demande d’autoconsommation, qui s'exprime par une hausse de 84% d’attestations Consuel d’installations photovoltaïques. Par ailleurs, Gilles Maillet, président des électriciens de la Capeb, pointe que la question du chauffage ne constitue pas l'unique préoccupation des entreprises depuis l’an dernier : « Une TPE de 11 salaries, non-éligible au bouclier tarifaire, a vu sa facture d’énergie multipliée par 4. Cela crée une prise de conscience des coûts qui ne se borne pas au chauffage mais s'étend aussi à l’éclairage, la ventilation, l’eau chaude... »

Eviter les pics de consommation

Au-delà de la consommation en volume d’énergie, la période d’usage constitue également un sujet puisque les pics de consommation créent des tensions sur le réseau électrique. D’où la lourde campagne de l’exécutif pour sensibiliser à ce propos, notamment à travers la promotion d’EcoWatt. Les compteurs Linky, avec l’incitation tarifaire de consommer en heures creuses, ont permis d’économiser 2,5 Gw en différant l’activation automatique des chauffe-eaux, « soit l’équivalent de la consommation de Paris », précise Christine Goubet-Milhaud, de l’UFE. Une piste facilement améliorable en équipant le parc foncier en systèmes de pilotage. Olivier Delépine, président du comité Smart Up Bâtiments du GIMELEC, souligne que seuls 6% des immeubles tertiaire sont actuellement appareillés. Il constate tout de même qu’« un premier sursaut a eu lieu l’an dernier et a créé un essor des ventes de systèmes de mesure (+ 17%) et des systèmes de pilotage (+ 22%), couplé à une intensification des demandes d’accompagnement. » Une amélioration qui laisse une marge d’ampleur puisque 30 millions de foyers demeurent encore à équiper.

Selon la filière, l’évolution du décret Bacs montre la voie à suivre pour équiper 100% des bâtiments en GTB en 2030. En effet, le décret impose l'appareillage des bâtiments supérieurs à 1 000 m² de surface et qui émettent plus de 70 Kw.

Malgré la baisse de consommation, Yannick Saint-Roch, délégué général du Serce, souligne que le véritable déclencheur a été le prix de l’énergie et sa disponibilité, plutôt qu’une conscience des enjeux climatiques. Ainsi, les exploitants de bâtiments n’ont pas toujours adopté des mesures de sobriété mais d’économies de coûts, comme l’installation de groupes électrogènes par exemple. Selon lui, « il faut passer à un exercice plus ambitieux. Le premier levier vise la collecte de traitement des données pour mieux adapter pilotage. Il n’y a qu’en mesurant qu’on peut contrôler. Chaque bâtiment nécessite ainsi une personne qualifiée pour gérer ces usages. » Egalement, il pointe l’insuffisance de moyens destinés à lisser les pointes de consommation : « L’injonction immédiate et conjoncturelle de sobriété a été une réussite relative mais ne permettra pas d’atteindre les objectifs, plus ambitieux, de 2030. »

Ainsi, la filière énumère 5 recommandations pour massifier la sobriété :