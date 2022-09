Réda Amalou, président de l’Afex

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Afex Supprimer Profession Supprimer France Supprimer Valider Valider

Fondateur de l'agence AW² - Architecture Workshop à Paris, Réda Amalou devient président de l'Afex (Architectes français à l’export) début 2022.

Parcours professionnel de Réda Amalou

Architecte français, Réda Amalou, après avoir travaillé durant plusieurs années comme architecte pour des agences londoniennes sur différents projets en Europe (France, Suisse...), rejoint la France où il intègre l’agence Thurnhauer pendant quatre ans.

En 1997, il fonde l’agence AW² - Architecture Workshop à Paris. Stéphanie Ledoux le rejoint en 2000 et devient associée en 2003.

L’hôtellerie de luxe et les intérieurs hauts de gamme constituent aujourd’hui une part importante de l'activité de l'agence. Par ailleurs, l’agence développe tous types de programmes tels que lycées, bureaux, logements, commerces…

En 2006, Réda Amalou devient membre du bureau de l’Afex, où il a exercé plusieurs fonctions au sein du conseil d’administration jusqu’à son élection en tant que président début 2022.

Qualification de Réda Amalou

Réda Amalou est formé et diplômé à l’University of East London en Grande-Bretagne. Il est membre du Royal Institute of British Architects de Grande Bretagne et inscrit à l’Ordre National des Architectes Français.