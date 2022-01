Réda Amalou, nouveau président de l’Afex

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Profession Supprimer Afex Supprimer Grand Prix Afex Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Architectes français à l’export (Afex) a élu Réda Amalou à la présidence de l’association pour un mandat de deux ans…

Lors de son assemblée générale du 25 janvier, Architectes français à l’export (Afex) a élu, pour un mandat de deux ans, Réda Amalou (agence AW²) à la présidence de l’association. Il succède à ce poste à François Roux, qui a présidé, pendant une décennie, aux destinées de l’Afex.

Après un hommage appuyé à son prédécesseur, Réda Amalou a insisté sur la nécessité de poursuivre l’action engagée tout en ouvrant de nouvelles perspectives. Son programme entend rendre l’export accessible au plus grand nombre, en familiarisant les architectes qui souhaitent s’y engager avec les méthodes, les aides existantes et les outils à mettre en place pour réussir en limitant les risques.

Il envisage également de mettre en place en France et à l’international des «Rendez-vous de l’architecture française à l’export» où seraient présentés les expériences et les projets significatifs construits par les architectes français dans le monde, notamment parmi ceux du Grand Prix Afex.