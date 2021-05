Recyclage des friches : 441 lauréats

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Friche Supprimer Plan de relance Supprimer ZAN Supprimer Collectivités locales Supprimer France Supprimer Valider Valider

441 dossiers seront financés dans le cadre du fonds « recyclage foncier » (259 M€) piloté par les Préfets de Région et qui doit permettre de traiter près de 1200 hectares de friches.

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a déployé un "fonds friche" de 300 M€ - récemment abondé de 350 M€ supplémentaires - pour le financement des opérations de recyclage des friches destinées à lutter contre l'artificialisation des sols.



Deux appels à projets, l’un piloté par les Préfets de Région, l'autre piloté par l’Ademe, ont été lancés afin de faire émerger des projets d'aménagement urbain, de revitalisation des cœurs de ville et de périphérie urbaine, ainsi que des projets de requalification à vocation productive. Les lauréats de ces appels à projets ont été dévoilés le 28 mai.

Recyclage foncier





Concernant le fonds « recyclage foncier » piloté par les Préfets de Région, ce sont 441 dossiers qui sont financés, avec au moins un dossier par département, que ce soit en Métropole ou en Outre-mer. Ce fonds, qui s’élève à 259 M€ va permettre de traiter près de 1200 hectares de friches.



"Les projets sélectionnés vont générer plus de 3 000 000 m² de logements - dont près d’un tiers seront des logements sociaux – et plus de 1 300 000 m² de surfaces économiques (bureaux, commerces, industrie…)", a détaillé le ministère de la Transition écologique.



Un quart de ces projets sont inscrits dans les dispositifs Petites villes de demain ou Action cœur de ville. Ils font preuve d’une grande ambition de qualité environnementale au travers de labels ou certifications en ce sens.



Le fonds Ademe permettra quant à lui de financer 111 projets :

• 36 projets financés pour des "travaux", représentent au total 165 ha de friches traitées et génèreront près de 300 000 m² de logements et plus de 400 000 m² de surfaces économiques ;

• 75 projets financés pour des "études".

