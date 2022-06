Rector renouvelle sa gamme de Box de rupteurs thermiques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Rupteur de pont thermique Supprimer Plancher à poutrelles Supprimer Artisan plancher Supprimer RECTOR Supprimer France Supprimer Valider Valider

Moins de références, plus de performances. Le fabricant d’éléments constructifs en béton rationnalise son système de Box Rupteurs Equatio arrivé sur le marché il y a dix ans.

Créée par Rector en 2012 pour aider les professionnels à renforcer les performances des planchers de maisons et atteindre le niveau d’isolation réglementaire, la gamme de Box Rupteurs vient d’être rationnalisée. Simplifiée, optimisée par rapport à la RE2020, elle est plus performante thermiquement, et son contenu a été ajusté pour générer moins de déchets. Elle se décline désormais en seulement 3 références, contre 10 auparavant.



Trois références pour tous les besoins



La Box Vide Sanitaire, avec 6 rupteurs d’about, 3 nouveaux rupteurs de rive Thermosten et 2 Rectofix, est adaptée au plancher Equatio VS et complémentaire aux poutrelles RS et entrevous RectoSten M4.

La Box Etage & Toit-terrasse, complémentaire aux poutrelles RS, entrevous RectoLight et RectoSten Coffrant, dispose de 11 rupteurs d’about et de 7 rupteurs de rive Thermosten.

Enfin, la Box Sous-Sol & Toit-terrasse, complémentaire aux poutrelles RS et entrevous RectoSten M1, comprend 11 rupteurs d’about, 7 rupteurs ThermoSten et 36 points d’ancrage.

Pour la toiture-terrasse, le type d’étanchéité mis en œuvre, à chaud ou à froid, déterminera la Box nécessaire. Pour chaque Box, des compléments de gammes sont proposés afin de moduler le niveau de performance et d’apporter une réponse sur-mesure : complément rupteurs d’about, de rive, ThermoRefend, kit rehausses Rehau pour plancher chauffant, etc.



Démarche éco-responsable



Dans le cadre de sa démarche RSE, Rector a ajusté le contenu de ses Box afin de générer moins de pertes et de déchets sur les chantiers. Les cartons sont recyclés et recyclables. De plus, avec un nombre réduit de références à stocker, la logistique des distributeurs est simplifiée.