Rector propose de nouveaux Prémurs bas carbone

Le fabricant d’éléments en béton précontraint et armé s’engage dans la réduction de l’impact environnemental de ses systèmes préfabriqués. Son offre s’enrichit aujourd’hui d’un Prémur bas carbone.

Né de la collaboration entre Rector et le producteur de laitier de haut fourneau Ecocem, le nouveau Prémur bas carbone affiche une réduction de l’impact carbone de l’ordre de 35 à 40 %, suivant la classe d’exposition, par rapport aux bétons décrits dans la norme NF EN206. Pour parvenir à ces résultats, qui seront formalisés dans une FDES en cours d’élaboration, une part du ciment a été substituée par du laitier de haut fourneau et du filler, deux matériaux aux faibles émissions carbone et aux performances de durabilité équivalentes à celles du ciment.

Un élément réalisé localement

Le Prémur bas carbone est produit sur le site de Rector à Berre-L’Etang voisin du site d’Ecocem de Fos/Mer qui fournit le laitier. Les sous-produits sont ainsi revalorisés localement. Proposée dans un premier temps dans le Sud de la France, l’offre sera prochainement disponible au niveau national. Rector compte à terme faire bénéficier de ces avancées ses Prédalles et l’ensemble de ses produits en béton, tout en explorant d’autres pistes menant à la décarbonatation de son offre.

Une solution aux nombreux avantages

Pour rappel, les panneaux de Prémur Rector sont constitués de deux parois minces en béton armé, maintenues espacées par des raidisseurs métalliques. Une fois positionnés et stabilisés, ils font office de coffrage : des armatures de liaison y sont glissées et du béton prêt à l’emploi coulé. Destinés aux murs intérieurs et extérieurs, ils sont faciles à poser – notamment contre existant ou en cotes bloquées –, suppriment les inconvénients du coffrage, réduisent les terrassements en infrastructure, les coûts et délais d’exécution, et simplifient les finitions grâce à la qualité du parement.