Rector lance un système d’infrastructures préfabriquées pour les limites de terrain

Simple, rapide à mettre en œuvre et générant des économies de terrassement, le SIP de Rector se caractérise par l’assemblage, en une seule opération, des fondations, du soubassement et du plancher sur tout type de terrain. Le nouveau SIP Limite de Propriété proposé par le fabricant se compose de plots consoles avec cage d’armatures et de longrines préfabriqués. En réduisant la complexité de mise en œuvre, il présente un confort de pose et un gain de temps pour les artisans. En effet, il supprime le besoin d’étaiement et ne nécessite qu’un seul coulage de béton pour l’intégralité de la structure, réduisant ainsi la quantité de béton coulé. Une fois la fondation terminée, le clavetage des plots, des poutres et de la table de compression est réalisé en une seule opération, tel un jeu de construction, indépendamment des aléas climatiques.

Autres atouts, le SIP Limite de propriété déjoue les phénomènes de retrait et de gonflement des argiles et supprime les risques de déstabilisation des constructions mitoyennes. Enfin, sa mise en œuvre génère peu de déchets et limite les terres de remblais. Le système comprend divers accessoires, comme des équerres de coffrage, des coffrages PSE SIP et SIP Limite de Propriété et des pièces d’assemblage Rectoconnect.