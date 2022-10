Rector et Techniwood partenaires en décarbonation

Le spécialiste de la préfabrication d'éléments en béton et le fabricant de façades en bois partagent sur Batimat un stand et présentent des solutions de préfabrication industrielle mixte bois-béton hors-site pour une décarbonation intelligente des bâtiments. Les explications d'André de Chefdebien, directeur Innovation et Marketing Stratégique de Rector.