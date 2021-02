Rector dévoile un prémur bas carbone

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Industrie Supprimer Bâtiment Supprimer Matériaux de construction Supprimer Haut-Rhin Supprimer Bouches-du-Rhône Supprimer RECTOR Supprimer Béton bas carbone Supprimer Béton précontraint Supprimer Béton armé Supprimer Prédalle Supprimer Valider Valider

Le nouveau produit du fabricant d’éléments en béton substitue en partie du laitier du haut-fourneau au ciment, de façon à limiter les émissions de CO 2 .

Un prémur béton bas carbone vient compléter l’offre de Rector, annonce le fabricant d’éléments en béton précontraint et béton armé. La nouveauté est le fruit de la recherche interne du groupe familial de Mulhouse (Haut-Rhin) sur les formulations béton fortement réductrices de l’impact carbone. « Elle affiche une diminution de 35 à 40 % (de cet impact), suivant la classe d’exposition, par rapport aux bétons décrits dans la norme NF EN 206 », précise l’entreprise. Le nouveau prémur naît également de la collaboration avec Ecocem, producteur de laitier de haut-fourneau, le sous-produit de la fonte, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Cet industriel fournit le laitier pour le substituer en partie au ciment, au même titre que du filler.

Commercialisation dans le sud pour commencer

« Ces deux matériaux présentent de faibles émissions carbone avec des performances de durabilité équivalentes à celle du ciment », souligne Rector. Dès lors, le nouveau prémur est fabriqué sur le site du groupe à Berre-l’Etang, voisin d’Ecocem. Il sera proposé dans un premier temps dans le sud de la France, avant sa commercialisation dans l’ensemble du pays.

L’industriel indique également travailler à des solutions bas carbone pour ses autres produits, comme les prédalles.

Les prémurs conçus par Rector sont constitués de deux parois minces en béton armé préfabriquées, assemblées en usine et maintenues espacées par des raidisseurs métalliques. Une fois positionnés et stabilisés, les panneaux de prémur font office de coffrage : des armatures de liaison y sont glissées et du béton prêt à l’emploi y est coulé. Parmi ses différents avantages, selon le fabricant, ils procurent rapidité et facilité de pose, réduction des coûts et des délais d’exécution et une qualité de parement simplifiant les finitions.