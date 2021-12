Recrutement : Spie France rénove sa marque employeur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Spie Supprimer Recrutement BTP Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

La filiale du groupe Spie spécialisée dans les domaines de l’énergie et des communications lance une nouvelle campagne marque employeur basée sur des témoignages de salariés.

« Venez chez nous si ça vous branche d'agir pour la transition énergétique et pour la transformation numérique ». Tel est le slogan choisi par Spie France pour sa nouvelle campagne marque employeur, réalisée avec le concours de 3000 collaborateurs dans toutes ses filiales.



Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la politique recrutement du groupe. D’ici à la fin de l’année, quelque 2 200 nouveaux collaborateurs auront rejoint l’entreprise : conducteurs de travaux, ingénieurs et monteurs réseaux, mais aussi électriciens, ingénieurs efficacité énergétique ou encore techniciens Datacenters...



La campagne marque employeur valorise « des carrières qui ont le vent en poupe et qui contribuent très concrètement à la lutte contre le changement climatique et au déploiement de nouveaux usages par le numérique », met en avant Spie France, qui mise sur des prévisions d’embauches analogues pour 2022, et accueillera 500 alternants.



« Avec cette campagne, nous voulons mieux faire connaître nos métiers et notre entreprise, auprès des jeunes notamment, mais aussi des femmes qui ont toute leur place chez Spie », développe Olivier Domergue, directeur général du groupe.

Passion, audace, diversité



Des dizaines d’interviews, des ateliers et une enquête digitale conduite auprès des 19 000 salariés du groupe ont permis de définir une promesse employeur, les trois piliers « qui font la force de Spie : la passion, l’audace et la diversité », vante l’entreprise. Cette campagne révèle son ambition « de bâtir un monde toujours plus smart et responsable grâce au savoir-faire reconnu d’une communauté de passionnés ».



Plus d’une trentaine de salariés témoignent des actions de Spie en faveur de la transition énergétique et la transformation numérique, et dans la lutte contre le réchauffement climatique. La campagne sera déclinée sur les réseaux sociaux sous le hashtag #lapreuveparspie.