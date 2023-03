Recrutement : l’heure est à l’attentisme chez les promoteurs immobiliers

«2023 ne sera sans doute pas une grande année en matière de recrutement pour les promoteurs, qui devraient dans l’ensemble jouer la prudence », envisage Anais Mathy, directrice du cabinet Saint Louis Executive. Baisse des réservations, remontée des taux, hausse historique des désistements… L’ambiance n’est pas à la fête pour les promoteurs de logements.

« La tendance est à la baisse du côté des créations d’emplois dans le logement neuf, notamment sur les fonctions en montage d’opérations », rapporte Anais Mathy. D’où la nécessité de trouver des stratégies sur le plan de la gestion RH, car les moyens ne seront pas toujours donnés pour permettre aux équipes d’être suffisamment « étoffées ». »



Avec un phénomène classique chez ceux qui continuent à embaucher : plus de parcimonie dans les recrutements, davantage d’exigences sur les profils, voire abandon du processus faute de dénicher la perle rare… « Une tendance qui devrait s’accentuer si la situation politico-économique perdure au cours du deuxième trimestre », confirme la fondatrice de Saint Louis Executive.



Il en va différemment dans les activités de rénovation et de restructuration, « où la demande est toujours là ». Il est d’ailleurs permis d’imaginer un secteur de la promotion à deux vitesses. « Avec des acteurs peut être trop spécialisés ou disposant d’une trésorerie faible, qui n’auront pas forcément les moyens de se renouveler et de recruter, et d’autres, positionnés sur des actifs plus variés, qui seront ainsi en mesure de contrebalancer les baisses d’activité en diversifiant leurs propositions sur des secteurs plus porteurs », développe Anaïs Mathy. Et d’ajouter : « l’immobilier géré (coworking, résidences pour personnes âgées) en tire son parti. Au même titre que les activités de réhabilitation : la revalorisation d’actifs devient un métier en soi, avec la création de départements dédiés, répondant ainsi aux objectifs de sobriété foncière et de décarbonation ».

Risque de plans de départs volontaires

«Certains promoteurs de logements mettent en effet le pied sur le frein en matière de recrutements, mais les structures spécialisées sur des opérations de niche qui se positionnent sur le « bon produit », elles, continuent à embaucher, note quant à lui Marc-Antoine Delobel manager chez Fed Construction. Malgré les coûts de construction élevés, il y aura toujours des acquéreurs pour la construction de T2 en plein cœur d’Aix-en-Provence. Les promoteurs qui privilégieront l’emplacement, en se recentrant sur des villes et des secteurs à potentiel, tireront ainsi leur épingle du jeu. »



Pour Anais Mathy, « il pourrait y avoir des situations opportunistes de rachats des petits par les gros et, pour les acteurs ultra spécialisés sur le logement neuf, malheureusement une période difficile ». Au point de voir fleurir çà et là des plans de départs volontaires ? « Pas à ce jour, du moins d’aucuns ne se risquent à l’afficher encore, mais il se murmure cette hypothèse qui pourrait se réaliser d’ici à quelques mois, pronostique la directrice de Saint-Louis Executive.»



Le sujet n’est pas encore venu aux oreilles de Marc-Antoine Delobel. « On ne saurait à ce jour parler de crise. On le sait : le marché immobilier est un marché cyclique. Les acteurs font le dos rond en raison de la conjoncture tendue, mais la situation n’est pas encore alarmante. » Et d’illustrer : « A Paris ou à Aix-en-Provence, par exemple, le marché se maintient, il y a toujours des opportunités ». En outre, pour le professionnel du recrutement, certains postes demeurent pénuriques. A l’image du responsable en conception technique et du développeur foncier. « Même si nous rentrons dans une période de crise, il faudra toujours du foncier : s’arrêter de développer impliquerait de rentrer dans une spirale négative pour les opérations qui devront être programmées d’ici trois ou quatre ans. »

Priorité à la mobilité interne

Côté majors, Marc-Antoine Delobel signale un ralentissement en matière d’embauches, « les grands groupes s’appuyant d’abord sur leurs forces vives en interne. Un promoteur a par exemple proposé à des collaborateurs basés à Nice, où son agence est confrontée à une baisse d’activité, de rejoindre celle d’Aix-en-Provence, où le marché est donc plus porteur. » Anais Mathy voit pour sa part, dans la tendance à privilégier la mobilité interne, « davantage une logique stratégique que l’expression de l’impossibilité de recourir aux recrutements externes comme cela fut le cas suite à la crise des subprimes en 2008». Avec la dimension vertueuse que revêt pareille stratégie, « levier de promotion interne qui offre des perspectives aux salariés, quitte à les accompagner par le biais de la formation ».



« Les promoteurs sont ainsi actuellement dans une posture d’observation, dans l’attente de voir comment la situation va évoluer ces prochains mois », conclut Marc-Antoine Delobel. Une chose est sûre pour le manager : « le secteur vit une situation moins critique que pendant la crise sanitaire, où tout s’est arrêté du jour au lendemain. Il faut dire nous avons connu ces dernières années un marché de l’emploi euphorique dans la promotion immobilière : il fait aujourd’hui l’objet d’une régulation, la situation s’est depuis, en quelque sorte « normalisée » ».