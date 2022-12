« Recréer du lien entre l'énergie et la matière », Guillaume Meunier, (Elioth by Egis)

La RE 2020 implique des mutations profondes chez les architectes et les ingénieurs. Julien Garnier, porte-parole de la fédération Cinov et Guillaume Meunier, directeur d'Elioth by Egis, ont donné leur point de vue lors d'une conférence de Bâtir pour le Climat (organisé par le Groupe Moniteur le 1er décembre).