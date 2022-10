RECONVERSION DE BUREAUX

La transformation des immeubles de bureaux procède d'une logique implacable : répondre à une demande de logements qui ne faiblit pas par une offre amplifiée du fait des mutations du travail et du cycle de l'immobilier tertiaire. La durée de vie d'un bureau est d'environ trente ans. Au-delà, de lourds investissements, rentables uniquement dans les quartiers bien situés, sont nécessaires. Quasi impossible en centre-ville, la reconversion en logements s'impose là où le marché tertiaire est en berne. Complexe et onéreuse, elle offre alors, pour un prix équivalent au neuf, une vie nouvelle à des immeubles de qualité et d'époque variables. Les architectes savent tirer parti des contraintes induites, tant au niveau typologique que constructif. Car l'immeuble de bureaux le plus banal dissimule derrière ses façades des innovations techniques parfois aussi sophistiquées qu'oubliées, qui permettent de créer des logements échappant aux standards.

Le volet urbain constitue la partie la plus complexe : une programmation fine, le choix des types d'habitat, l'ajout d'activités animant les socles des opérations dans des quartiers devenant résidentiels sont alors indispensables.