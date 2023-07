Reconstruction après les émeutes : le projet de loi d'urgence adopté

Présenté en Conseil des ministres le 13 juillet, le projet de loi relatif à l’accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou détruits lors des émeutes urbaines qui se sont produites fin juin et début juillet a été définitivement adopté jeudi 20 juillet après un vote de l'Assemblée nationale (260 voix pour, 87 contre, et 59 abstentions) sur un texte identique a celui validé deux jours plus tôt par le Sénat.

Pour rappel, inspiré par les dispositions exceptionnelles adoptées après l’incendie de Notre-Dame de Paris, en avril 2019, ce projet de loi entend, en trois articles, autoriser le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée, à accélérer ou à faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des bâtiments affectés par les dégradations ou destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publique survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023.

Modifier les règles de la commande publique

Le premier article prévoit des adaptations du code de l'urbanisme pour accélérer la reconstruction des bâtiments publics ou privés détruits ou dégradés. Il pourra s'agir de reconstruction à l'identique ou avec des améliorations, par exemple de la performance environnementale. Ainsi, les travaux préparatoires comme le terrassement pourront être engagés sans attendre l'autorisation d'urbanisme.

L'article 2 porte sur la commande publique qui passe habituellement par des appels d'offres. L'objectif est d'accélérer et de simplifier les procédures de publicité et de mise en concurrence. Il y aura une mise en concurrence mais pas de publicité préalable sous un seuil qui serait de 1,5 million d'euros, d'après le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu.

Les députés ont, après le Sénat validé l'amendement gouvernemental qui étend le champ de l’habilitation à prendre par voie d’ordonnance des mesures permettant de déroger aux règles normales de passation des marchés publics, afin d’y inclure les opérations de reconstruction ou de réhabilitation des équipements publics.

Enfin le troisième article adapte le cadre applicable aux subventions versées aux collectivités locales. Il ouvre la possibilité d'un zéro à charge pour les collectivités et leur permettra de récupérer la TVA dans l'année, sans attendre les deux ans actuels.

Selon Christophe Béchu, le projet de loi permet de "répondre de manière concrète et limitée non pas aux causes, mais aux conséquences des émeutes" qui ont suivi la mort du jeune Nahel, tué par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre le 27 juin.