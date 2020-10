Reconfinement : le BTP rassuré, des questions en suspens

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Confinement Supprimer France Supprimer Vie du BTP Supprimer Olivier Salleron Supprimer Reconfinement Supprimer FFB Supprimer FNTP Supprimer FPI Supprimer Travaux publics Supprimer Collectivités locales Supprimer Bâtiment Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

La nouvelle période de confinement, qui débute le 29 octobre, devrait beaucoup moins perturber l'activité de la construction que celle du printemps, qui avait mis un coup d'arrêt brutal aux chantiers. Cependant, des doutes demeurent sur les mesures d'accompagnement et les perspectives des prochains mois.

Près de huit mois après le tout premier jour du confinement en France qui avait alors gelé l’activité de tout le pays, y compris celle du BTP, le couperet est une nouvelle fois tombé. Dans une allocution télévisée, le président de la République a annoncé un nouveau confinement jusqu’au 1er décembre à partir du vendredi 30 novembre, minuit. Mais cette fois-ci, le secteur semble épargné par les mesures restrictives qu’il a subi de plein fouet au printemps dernier.

De quoi satisfaire Olivier Salleron, le président de la fédération française du bâtiment (FFB). « Les chantiers du bâtiment et des travaux publics vont pouvoir continuer pendant cette période plus difficile, a-t-il confirmé dans une allocution sur les réseaux sociaux, publiée juste après l’intervention du président de la République. Depuis des semaines, des mois, nos entreprises sont disciplinées et compétentes quant à l’utilisation du guide de préconisation sanitaire que nous avons-nous-mêmes créé il y a plusieurs mois avec l’OPPBTP. Avec le gouvernement, nous avons mis en place une procédure en amont comme en aval pour pouvoir continuer nos chantiers de la meilleure façon économique qui soit. Toujours en sécurité pour nos salariés, c’est notre crédo. »



Le BTP éligible aux aides ?



Si les modalités diffèrent, des questions restent toujours en suspens. Le « quoi qu’il en coûte » du président de la République s’appliquera-t-il au secteur ? Les entreprises pourront-elles bénéficier du chômage partiel ? Et des mesures soutenant la trésorerie ? Emmanuel Macron a annoncé une aide pour « accompagner les artisans qui réaliseront des démarches de numérisation ». Cette aide concernera-t-elle les entreprises du bâtiment et des travaux publics ? Quid du « plan spécial pour les indépendants et les TPE », annoncé par Emmanuel Macron ?

Le chef de l’Etat a envoyé ses ministres au front. Tous ont organisé des rendez-vous professionnels en ce début de semaine, et convient la presse toute cette journée pour informer dans le détail de l’impact du confinement pour le secteur.

Stigmates du premier confinement



Pour rappel, le BTP a fortement souffert des mesures de confinement mises en place au printemps, qui ont contraint les entreprises à interrompre les chantiers, le temps d’établir les règles sanitaires adéquates. Les chiffres ne trompent pas : au début du mois d’avril, l’activité s’était réduite de 88% selon le ministère de l’Economie. « Soit la même baisse que l’hôtellerie-restauration alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative à partir de mi-mars », précise-t-on à Bercy.

Malgré le plan de relance et les aides déployées au premier semestre, le BTP porte encore les stigmates du premier confinement et peine à s’en relever. L'activité des majors a été largement impacté par la crise sanitaire. Et les chiffres du logement, publiés mercredi 28 octobre par le ministère de la Transition énergétique, montrent que la promotion immobilière ne se relève pas des mesures actées au printemps dernier. « Il y a désormais plus de logements collectifs mis en chantier qu’il n’y en a d’autorisés, décrypte-t-on à la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Cette inversion des courbes des autorisations des permis de construire et des mises en chantier (MEC), inédite depuis plus de dix ans, montre que le secteur vit sur les autorisations passées. Les MEC sont donc appelées à plonger dans les prochains mois : la forte baisse de l’activité du BTP paraît inéluctable. »

Du côté des travaux publics, le rebond estival espéré pour limiter la casse n’a pas eu lieu. A la fin du mois d’août 2020, le niveau d’activités sur un an est en recul de 12% sur un an. Et depuis le début de l’année, « la perte d’activité s’établit à 15,1% », indique la note de conjoncture de la Fédération nationale des travaux publics.