Reconfinement : Cinov demande un accompagnement financier et méthodologique des entreprises

La fédération patronale représentative des métiers de la prestation de services intellectuels du conseil, de l'ingénierie et du numérique a pris acte de la nécessité de durcir les mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 mais elle demande à ce que les entreprises puissent être accompagnées financièrement et méthodologiquement.

Si Cinov, la fédération patronale représentative des métiers de la prestation de services intellectuels du conseil, de l'ingénierie et du numérique salue la continuité de l'activité du BTP malgré le reconfinement, elle souligne que les entreprises sont une nouvelle fois contraintes de s’adapter très rapidement et sans préparation aux nouvelles mesures de protection sanitaire (télétravail, digitalisation) et réclame la mise en place d’un accompagnement financier et méthodologique à destination des entreprises les plus impactées par ces nouvelles mesures.

« Le constat est le même partout, tous les secteurs d’activité sont en souffrance, et cette dernière va encore s’accentuer avec ces nouvelles restrictions. Il est donc crucial, au-delà du soutien financier, d’accompagner efficacement les entreprises dans les transitions (numérique, environnementale, organisationnelle …) auxquelles elle se retrouvent confrontées », a estimé Frédéric Lafage, président de Cinov dans un communiqué.

La crainte d’un effet cascade pour les entreprises de la branche BETIC

La fédération craint surtout un effondrement de sa branche BETIC, composée à 99,5% de TPE-PME qui ont subi de plein fouet les conséquences économiques de la première vague de l’épidémie. C’est pourquoi Cinov demande à ce que le plan d’aide de trésorerie et de relance soit considérablement augmenté et surtout suivi dans son exécution.

« Il est crucial que la commande publique soit maintenue et que la digitalisation des services publics s’accélère pour que la chaîne de commande et d’exécution ne s’arrête pas » souligne Frédéric Lafage. « Les nouvelles mesures économiques qui seront prises pour épauler les entreprises et l’activité économique à l’échelle nationale doivent nous permettre d’accompagner efficacement la transition numérique et écologique des organisations ».