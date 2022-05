Receveurs de douche : comment assurer l’étanchéité ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Douche Supprimer Etanchéité Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Ardèche Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour assurer une bonne étanchéité de l’espace douche, diverses solutions existent. Trois artisans nous font part de leur expérience et des techniques qu’ils préconisent.

« Les réglementations obligent à la spécialisation » « Nous sommes plombiers-chauffagistes depuis trois générations. Nous n'avons pas le label Handibat ni l'habitude de réaliser des douches à l'italienne. Mon père en faisait quelquefois, avec une étanchéité à la feuille de plomb. En ce qui me concerne, j'utilisais un liner. Mais les réglementations rendent les interventions de plus en plus complexes et obligent à la spécialisation. Face à la demande croissante de notre clientèle pour des solutions confortables et accessibles, nous proposons souvent des receveurs extraplats. Ils ne répondent pas à la réglementation zéro ressaut mais conviennent parfaitement à nos interventions en réhabilitation. Pour étancher les abords - les douches étant de plus en plus ouvertes, sans parois protectrices -, nous suivons scrupuleusement les solutions des fabricants pour avoir la certitude d'une réalisation cohérente. Idem pour une douche à l'italienne sans ressaut. Dans ce cas, nous adoptons les receveurs prêts à carreler, avec les bandes d'étanchéité préconisées. » ​Alain Tournaire, gérant de Tournaire et Fils, Mougins (Alpes-Maritimes)

« J'utilise plusieurs techniques selon la configuration de chantier » « Techniquement je préfère la douche ciment, pour laisser un espace vide dans la chape afin de réaliser une parfaite étanchéité. Cela ne pose aucune difficulté pour arriver à fleur de carrelage. La réalisation est esthétique. J'utilise plusieurs techniques pour l'étanchéité selon la configuration de chantier : membrane non tissée, système de protection à l'eau sous carrelage, solution liquide à passer au rouleau. L'important est de réaliser une étanchéité d'au moins 30 cm au-delà de l'espace douche pour éviter tout problème dans le temps et de privilégier les joints époxy. Environ 80 % de mes chantiers se font dans l'ancien, je me trouve donc souvent confronté à des planchers bois, difficiles à traiter. Pour ne prendre aucun risque, j'étanche alors complètement la salle de bains avec remontée sur les parois. Pour l'évacuation, je préfère le caniveau qui garantit une meilleure accessibilité aux utilisateurs. » Mathieu Dechaume, gérant de l'Atelier du Carrelage, Empurany (Ardèche)