Rebelote pour « Réinventons nos cœurs de ville »

Avec 3,8 Mds € engagés au 31 décembre 2021 sur les 5 Mds annoncés entre 2018 et 2022, les pilotes d’Action cœur de ville abordent la dernière année de la première programmation quinquennale avec le cœur léger. En juin prochain, le gouvernement issu des prochaines élections législatives pourra appuyer sur le bouton Go du second acte, jusqu’en 2026.