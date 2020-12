Réaménagement du quartier de la Monnaie à Pau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La restructuration du quartier de la Monnaie prendra fin en 2023.

Le quartier de la Monnaie à Pau (Pyrénées-Atlantiques) prendra une nouvelle apparence à la fin du premier semestre 2023. Le but de ce réaménagement est de fluidifier la circulation en y créant des espaces dédiés aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons. À l’issue des travaux, la chaussée sera divisée en trois parties afin de permettre à chacun de traverser le quartier en toute sécurité.

Ce projet a également pour objectif la mise en avant du patrimoine culturel du secteur, à savoir le Château de Pau et la Tour de la Monnaie. Il a aussi pour but de valoriser les ouvrages des canaux du Gave. La place Mulot et la rue des Ponts seront également réhabilitées pour retrouver un caractère apaisé.

Ces travaux d’aménagement permettront d’offrir un meilleur partage de l’espace public tout en améliorant le cadre de vie et les perspectives esthétiques à l’entrée de la ville de Pau.