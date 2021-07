Réaménagement du jardin des Doms : début du chantier en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Patrimoine Supprimer Valider Valider

Le jardin des Doms, à Avignon, va faire l’objet d’une restauration importante. Le début des travaux est prévu pour 2023, avec une livraison en 2025.

Réalisé par l’ingénieur Pascal au 19e siècle, le jardin des Doms, à Avignon (Vaucluse), est l’un des lieux de promenade les plus fréquentés par les Avignonnais, mais aussi par les touristes.

Le jardin des Doms fait aujourd’hui l’objet d’un ambitieux plan de réaménagement, avec des travaux qui devraient commencer en 2023. Le chantier sera mené dans le respect de l’intégrité historique et patrimoniale du site, tout en recréant un lieu fonctionnel et adapté aux usages modernes. Ainsi, il prévoit la restauration de tous les éléments patrimoniaux comme la grotte, le bassin, la fontaine, les statues et les ferronneries. De plus, les rampes d’accès et le jardin seront, à terme, accessibles aux personnes à mobilité réduite. En outre, une pergola contemporaine sera aménagée sur la terrasse construite au-dessus de la citerne d’eau potable. Elle accueillera des sanitaires, ainsi que de nouveaux jeux pour enfants. Des éclairages de nuit sont également prévus pour permettre l’accueil de concerts et de fêtes nocturnes.

Le projet, à l’initiative de la Ville d’Avignon, porte sur une superficie totale de plus de 30 400 m², avec un budget d’environ 4 M€. Sa livraison est envisagée pour 2025.