Réaménagement des berges du canal Saint-Denis : une nouvelle promenade

Les travaux de la nouvelle promenade accessible aux piétons et aux vélos sur les bords du canal Saint-Denis ont débuté.

Une nouvelle promenade piétonne et cycliste sera aménagée sur un tronçon d’environ 400 m entre les promenades existantes sur les bords du canal Saint-Denis et sur les bords de la Seine à Épinay (Seine-Saint-Denis). Elle sera ouverte au public à partir de janvier 2022. Notons que ce projet entre dans le cadre du réaménagement des berges du canal Saint-Denis et du plan vélo intercommunal.

Rappelons que le réaménagement des berges du canal Saint-Denis a pour finalité de favoriser les circulations douces sur la rive gauche du canal et de développer un corridor écologique. L’ensemble des opérations liées à ce projet mobilisera la somme de 10 M€. L’aménagement porte sur une surface totale de 30 000 m². La livraison du chantier est prévue à l’horizon 2024.