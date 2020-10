Réalisation de centrales solaires sur des sites et sols pollués : témoignage d'Engie Green France

Née de la fusion de filiales spécialisées dans l'éolien et le solaire, Engie Green France est en mesure de proposer des approches adaptées à chaque territoire. Engie Green France bénéficie de l'engagement du Groupe Engie dans les énergies renouvelables. Soizic Savin-Grosso, directrice juridique d'Engie Green France et Pauline Le Guevel, juriste contrat chez Engie Green France nous expliquent l'approche suivie par cette société en matière de construction de centrales solaires sur des sites et sols pollués.