RE 2020 Tertiaire : ce que prévoit l’administration, ce que demande le secteur

Le projet de décret de la RE 2020 s’appliquant aux immeubles de bureaux et aux bâtiments d’enseignement est en cours de discussion dans le cadre du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. Le Moniteur fait le point sur les règles du jeu fixées par l’administration. Et les demandes d’amendements des représentants du bâtiment.

L’été ne sera pas de tout repos pour les professionnels du bâtiment. Ces derniers travailleront sur la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) dédiée aux bâtiments tertiaires, actuellement en discussion dans le cadre du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE). Seuls les bureaux et les immeubles d’enseignement sont concernés par le projet de décret. Ce n’est pas une surprise car le gouvernement avait en effet annoncé dès novembre 2020, lors de la présentation des enjeux de la RE 2020 au grand public, que « les bâtiments tertiaires plus spécifiques feront l’objet d’un volet ultérieur de la réglementation ».

