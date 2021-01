RE 2020 : "Créons un cadre favorable à son déploiement et sortons de la logique administrative", Nicolas Prudhomme, directeur de la maîtrise d'ouvrage de l'USH

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée RE2020 Supprimer France Supprimer USH Supprimer CSCEE Supprimer Bâtiment Supprimer Valider Valider

Huit organisations professionnelles du secteur de la construction et du logement ont appelé, mardi 12 janvier 2021, le gouvernement à revoir sa copie sur le projet de RE2020. Elles avancent quinze propositions d’amendements aux projets de décrets et d’arrêtés sur lesquels le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique devra se prononcer. Le directeur de la maîtrise d'ouvrage de l'USH, Nicolas Prudhomme, explique les tenants et les aboutissants de cette démarche au Moniteur.

Qu’est-ce qui a motivé 8 organisations professionnelles présentes au CSCEE à envoyer un courrier à deux ministres demandant d’amender la RE2020 avec vos 15 propositions ?



La RE2020 est réalisable à condition de faire des investissements lourds en terme d’ingénierie, de financement… Toutefois, la méthode du gouvernement et de son administration interroge : en l’état, la RE2020 condamne des filières et des solutions. Pour preuve : la RE2020 condamne tellement bien le gaz qu’elle condamne également les pompes à chaleur hybrides ! En mettant en avant des solutions uniques, la RE2020 engendrera des tensions sur les filières et les ressources.

Nous souhaitons créer un cadre favorable à son déploiement en sortant d’une logique purement administrative. Cela nécessite qu’elle intègre une notion de progressivité, par seuils et donc dans le temps, pour que des solutions variées émergent. Les 15 propositions formulées collent à une trajectoire et intègrent une clause de revoyure et la création d’un observatoire pour éviter de créer des marches trop difficiles à passer. Cette notion de progressivité permettrait également de ne pas casser l’outil de production de logements. Car si la machine se grippe, la marche sera encore plus difficile à passer !



Dans le courrier, vous indiquez que le gouvernement n’apporte pas assez d’éléments afin d’objectiver les surcoûts. Les avez-vous évalués ?

Avec les signataires, nous avons mis en place un groupe de contre-expertise afin d’évaluer les surcoûts. Alors que le gouvernement table sur une fourchette oscillant entre 3 et 10%, nos calculs indiquent plutôt des surcoûts allant de 10 à 40% selon les postes.

