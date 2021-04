RE 2020 : le bâtiment enfin satisfait

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée RE2020 Supprimer France Supprimer Logement Supprimer Ministère du Logement Supprimer FFB Supprimer Capeb Supprimer Union nationale des syndicats français d'architecture (Unsfa) Supprimer Untec Supprimer FNSCOP BTP Supprimer USH Supprimer Pôle Habitat FFB Supprimer CSCEE Supprimer Valider Valider

Dans un communiqué commun, la FFB, la Capeb, la fédération des Scop BTP, l'Unsfa, l'Untec, l'USH, la FPI et le Pôle Habitat FFB se sont félicités d'un accord trouvé autour de la future réglementation environnementale lors de la réunion du CSCEE du 13 avril, le qualifiant de "succès collectif".

Elles avaient lancé la fronde, elles distribuent maintenant les satisfecit. Les organisations professionnelles représentatives du secteur du bâtiment - entreprises, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre unies (FFB, Capeb, fédération des Scop BTP, Unsfa, Untec, USH, FPI, Pôle Habitat FFB) - semblent enfin satisfaites de la future réglementation environnementale RE2020.

C'est en tout cas ce qu'elles ont déclaré dans un communiqué commun publié le 14 avril. Après des mois de dialogue et d’échanges techniques "de haute intensité", elles sont, à l'issue d'une réunion du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) du 13 avril, parvenues à trouver avec le gouvernement "le chemin de crête entre forte ambition et faisabilité technique comme économique" de la RE2020.

Revoyure

Rappelons qu'en février dernier le secteur du bâtiment avait notamment obtenu le décalage de l'entrée en vigueur de la RE au 1er janvier 2022 et la mise en place d'une clause de revoyure. Et si "quelques ajustements restent souhaitables (notamment sur l'ACV dynamique ndlr)" et que "le caractère soutenable des seuils fixés après 2025 doit être confirmé", écrivent-elles, "c’est tout l’objet de la clause de revoyure sur laquelle s’est engagée la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon".

Saluant "un succès collectif pour toutes les parties prenantes" qui a permis à "l’idée d’une progressivité, adaptée dans un sens ou dans l’autre à l’aune de l’expérience et du chemin parcouru" de s'imposer, la FFB, la Capeb, la fédération des Scop BTP, l'Unsfa, l'Untec, l'USH et la FPI et le Pôle Habitat FFB rappellent qu'alors que la phase de mise en œuvre s’engage désormais, il est nécessaire dans l’immédiat "d’accompagner financièrement les ménages et de mettre à disposition des professionnels les logiciels et outils indispensables pour inscrire les logements dans la démarche ambitieuse de la RE2020".