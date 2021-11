RE 2020 : des membres du CSCEE veulent graver dans le marbre la clause de revoyure

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Immobilier Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer RE2020 Supprimer CSCEE Supprimer Droit de la construction Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Une partie des membres du CSCEE a envoyé un courrier à la ministre du Logement Emmanuelle Wargon pour la presser de tenir ses promesses.

Nouveau coup de pression au sein du Conseil supérieur de l’efficacité énergétique et économique (CSCEE). Dans un courrier envoyé fin octobre à la ministre Emmanuelle Wargon, 10 signataires (lire en encadré) – dont seulement 8 font partie du CSCEE – réclament que les engagements de la ministre du Logement soient inscrits dans le marbre. Ces derniers doivent se réunir en séance plénière ce mardi 9 novembre.

Pour rappel, Emmanuelle Wargon s’était engagée en avril dernier, dans le cadre des débats sur la Règlementation Environnementale 2020 (RE 2020) Résidentielle au sein du CSCEE, à créer un observatoire portant sur le suivi de la mise en application de la RE 2020. « Le Conseil, dans son avis, a salué cette initiative et la clause de revoyure qu’elle rendait possible », écrivent les signataires. Ces derniers réclament donc à présent : « la création d’un observatoire portant sur le suivi de la mise en application de la Règlementation Environnementale 2020 » et souhaitent « sanctuariser la clause de revoyure » en la faisant inscrire « dans un texte règlementaire (un arrêté ou un décret, NDLR) qui engage toutes les parties prenantes ».

[...]