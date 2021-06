Raupur Acoustic, une plaque isolante qui associe thermique et acoustique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Plancher chauffant Supprimer Isolation acoustique Supprimer Isolation Supprimer Isolation en plaques Supprimer Rehau Supprimer France Supprimer Valider Valider

Grâce à une sous-couche spécifique, cette nouvelle plaque isolante pour plancher chauffant-rafraîchissant de Rehau combine des performances thermiques et acoustiques.

Pour associer confort thermique et confort acoustique, la plaque Raupur Acoustic intègre, sous une plaque classique en polyuréthane Raupur, une sous-couche acoustique mince de 3 mm. Ce produit tout-en-un fait gagner du temps sur les chantiers aux installateurs. Le poids reste léger, la plaque maniable et la hauteur de réservation inchangée. L’ensemble assure une atténuation de 23 dB aux bruits de chocs entre étages, soit principalement les bruits de pas et de chute d’objets.

En dépassant les exigences actuelles dans la construction de logements collectifs et individuels accolés (atténuation de l’ordre de 20-21 dB), Raupur Acoustic améliore le confort des habitants. Adaptée à la construction neuve et à la rénovation, elle convient tant pour les maisons individuelles que pour les logements collectifs, hôtels, immeubles de bureaux et établissements de santé ou d’enseignement.