Rapport du COI : « Un signal fort du désengagement de l’Etat dans le développement routier », Bernard Sala, Pdt de Routes de France

Comment lisez-vous les conclusions du COI et les recommandations d’investissements qu’il émet dans le scénario « planification environnementale » de son rapport consultatif ?

Ce rapport s’inscrit dans la continuité de la Loi d'orientation des mobilités (LOM) qui visait prioritairement les infrastructures existantes en vue de les entretenir et de les moderniser. Comme mentionné dans son introduction, il intègre néanmoins des « infléchissements » et la problématique de transformation des infrastructures. En somme, il me semble que la trajectoire fixée par la LOM constitue toujours une fondation solide et pertinente, mais ce rapport doit nous permettre d’injecter de manière plus marquée des dimensions qui étaient moins présentes à l’époque, comme la prise en compte et le calcul plus systématique de la performance environnementale globale pour orienter les décisions.



Que pensez-vous de l’enveloppe dédiée à l’entretien et la modernisation de la route dans le scénario central du rapport du COI avec 160 millions d’euros par an ?

Après des années de sous-investissements dans l’entretien des routes, avec pour conséquence une chute de la France dans les classements mondiaux relevant la qualité de ces infrastructures, davantage de moyens y ont été accordés depuis 4 ans. Mais au regard des enjeux de modernisation et de transition environnementale qui s’imposent à nous, ceux-ci restent insuffisants et les sommes évoquées dans le scénario de planification écologique du rapport du COI ne me semble pas permettre de répondre à la fois à la question de la maintenance du réseau existant, et à la question de sa nécessaire adaptation aux nouveaux usages et sa modernisation.



En parallèle, c’est une baisse de 130 millions par an des crédits accordés par l’Etat au développement routier qui est proposé…

L’objectif est clairement inscrit dans le rapport du COI. Il s’agit de régénérer et d’adapter le réseau routier aux nouveaux usages et de favoriser le covoiturage. En revanche, on y lit un signal fort du désengagement de l’Etat qui se traduit par la volonté de ralentir, voire stopper les projets de développements routiers, à l’exemple de l’abandon de l’A147 Poitier-Limoge, de la remise en question du contournement de Rouen Est ou celui d’Arles Sud. Cette politique a une répercussion sur la part de l’Etat dans les CPER dont le volet routier est en baisse d’environ 30%. Ces projets vont devoir trouver des solutions localement.

Cet article est réservé aux abonnés Le Moniteur Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]