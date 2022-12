Rapid’Béton accélère son développement

Les distributeurs automatiques et en libre-service de béton prêt-à-l’emploi intéressent de plus en plus d’exploitants en France. Après Selbéton, c’est au tour de Rapid’Béton de connaitre un rapide développement. Après l’installation d’une première plateforme en avril 2022 à Saint-Etienne, la société SNTS qui commercialise la solution après quatre années de recherche et développement, annonce l’implantation d’une seconde à Joinville, une commune située entre Troyes et Nancy en Haute-Marne. Et 21 sont prévues pour 2023 dont dans des négoces de matériaux de construction. D’après l’Essor Loire, un hebdomadaire d’informations locales et régionales, « deux sites français du réseau de commerçants en matériaux Gedimat, et un de la Plateforme du bâtiment (Saint-Gobain) seront aussi équipés dès 2023. » Et pour 2024, le carnet de commande est déjà bien rempli avec près d’une cinquantaine de demandes.

Totalement autonome

Dans le détail, Rapid’Béton ressemble à un portique de lavage. Assemblage de cinq containers, il occupe 66 m² au sol et permet de livrer 7j/7 du BPE. Il est « complètement » autonome. « À la différence des distributeurs automatiques, pas besoin d’un opérateur présent tous les jours sur site», assure STNS. Le client se rend au distributeur avec sa remorque ou son camion benne et choisit son béton. Il est servi en quelques minutes. Il paie à la borne automatique et repart avec un big bag de béton tout préparé qu'il peut déverser facilement grâce au dévidoir intégré au sac. » Un automate Rapid’Béton produit en moyenne 1500 à 2000 m3 de BPE par an. Les clients peuvent choisir une quantité entre 86L et 7000L (7m3). Le catalogue comprend un mortier, un béton fluide C25/30 XF1 normé NF EN 206-1, un béton de bordure et un mélange sec.

Rapid'Béton

Un réseau de partenaires licenciés

STNS estime à 800 le nombre d’installations possibles pour la France. Son ambition est de créer un réseau de partenaires licenciés sur l’ensemble du territoire français. Ce réseau se constitue d’ores et déjà d’exploitants avec des profils très divers, spécialistes ou non du BTP : investisseurs, maçons, professeurs… STNS prévoie en moyenne 10 installations par an.