Rafraîchissement urbain : le laboratoire grenoblois

Le végétal et le textile additionnent leur potentiel de rafraîchissement urbain, sur le parvis d’Alpexpo à Grenoble. Depuis le mois d'avril et pendant 18 mois, entre le hall d’exposition et la patinoire via la route qui sépare ces deux équipements, 1000 m² d’ombrage changent l’ambiance de l’aire périurbaine et aride de 8000 m², grâce à l’opération d’urbanisme transitoire intégrée au plan Canopée de la métropole.