Radiateurs électriques : des émetteurs de plus en plus performants

Les principales évolutions

- Une performance accrue grâce à la régulation électronique (contrôle de la température toutes les 40 secondes et maintien au 1/10e de degré près).

- Des technologies intelligentes pour surveiller la consommation d'électricité ou sélectionner la température au meilleur rapport confort/économies d'énergie.

- Une meilleure restitution de la chaleur, homogène et stable dans le temps.

- Un choix plus large en termes de formes, tailles, couleurs, matériaux (portes ou miroirs chauffants, sculptures, tableaux…).

Se chauffer grâce aux ordinateurs

Le radiateur numérique Q.rad de la société Qarnot Computing intègre des microprocesseurs et fonctionne en étant relié à internet par la fibre optique. Son principe : il diffuse la chaleur issue de calculs informatiques d'entreprises, qui louent ces miniserveurs via Qarnot. Lorsque le radiateur est allumé, il reçoit des calculs à effectuer, les processeurs travaillent et la température s'élève…

Le site du Gifam

Le Gifam propose sur son site Internet des documents de synthèse sur les technologies de chauffage électrique : ils expliquent comment choisir le bon produit en fonction du type d'émetteur, de la surface à chauffer, des fonctions offertes par la connectivité, des économies d'énergie… Des informations bien utiles.

Des économies d'énergie

En remplaçant un appareil de première génération par un modèle de dernière génération, les économies d'énergie sont de l'ordre de 30 %, en fonction de l'usage et des caractéristiques de l'appareil ainsi que du comportement des consommateurs.

Des chiffres

En France, 11,6 millions de logements sont chauffés à l'électricité (environ un tiers des foyers). Cela représente 70 millions d'appareils : 66 % sont des radiateurs et panneaux rayonnants, 24 % des sèche-serviettes, 11 % des convecteurs. (Source : Gifam)

Sélection :

Kolone, d’Acova :

Un modèle gain de place

Étroit et compact, ce radiateur à inertie sèche de 180 cm de hauteur offre des puissances élevées (1 300 ou 1 800 W) pour de faibles largeurs (32,7 ou 49,1 cm). Ses 2 ou 3 éléments monoblocs verticaux abritent une résistance moulée dans un bloc de pierre. Ce système breveté diffuse une chaleur douce et homogène par rayonnement. La montée en température est rapide grâce à la faible inertie de l’habillage aluminium. Radiateur sans régulation intégrée mais livré avec un récepteur mural compatible avec les thermostats d’ambiance programmables X2D et X3D. Gris anthracite ou blanc.

© Acova Radiateur Kolone

Lamina, de Brem :

Tel un tableau contemporain

Ultraplat et totalement épuré, ce radiateur en acier, au panneau radiant d’à peine 1,2 cm d’épaisseur, se fond dans tous les décors. Proposé en 80 teintes, il dissimule à l’arrière les tubes, vannes et purgeur, qui restent toutefois accessibles. Décliné en format vertical (hauteur 169 à 229 cm et largeur 32 à 97 cm) ou horizontal (hauteur 45 à 95 cm et largeur 53 à 95 cm) de 464 à 2613 W, ce radiateur existe en versions eau chaude, électrique ou mixte.

© Brem Radiateur Lamina

Dook, de Noirot :

Fonte active et éclairage tamisé

Ce radiateur à double élément chauffant, au cœur en fonte active pour l’inertie et à façade avant rayonnante, diffuse une chaleur douce et constante. Il s’adapte aux usages quotidiens et génère jusqu’à 30 % d’économies d’énergie grâce à l’intelligence Muller Intuitiv (confort pièce par pièce, contrôle par la voix, détection de présence ou de fenêtre ouverte, suivi des consommations, alertes…). Côté design, deux feuilles d’acier cintrées encadrent le corps de chauffe et, en sous-face, un éclairage d’ambiance réglable peut servir de veilleuse ou de chemin lumineux. Teinte blanc satiné ou gris anthracite, format horizontal, bas ou vertical, 750 à 2 000 W.

© Noirot Radiateur Dook

Plinthe hybride, d’Ecomatic :

Électricité ou gaz, au choix

Bi-énergie, cette plinthe chauffante optimise la consommation selon la saison ou le coût des énergies, pour générer jusqu’à 30 % d’économies. En intersaison, elle fonctionne en mode électrique. À l’allumage de la chaudière, elle bascule en mode hydraulique. Ce système convient en maison individuelle ou en copropriété avec chauffage collectif. Compatible avec une PAC en relève de chaudière ou des panneaux solaires. Haute de 15 cm et épaisse de 3,1 cm, elle peut s’encastrer dans les murs. Existe en plusieurs couleurs et avec options intégrables : éclairage, prises, enceintes, détecteurs de chutes…