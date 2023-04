Rachat de crédits : tout ce qu'il faut savoir

Qu'est-ce que le rachat de crédits ?

Le rachat de crédits consiste à regrouper tous vos crédits en cours en une seule et unique mensualité. Vous n'aurez plus à rembourser plusieurs mensualités à différents établissements financiers. Vous profiterez donc d'un taux d'intérêt unique pour tous vos crédits en cours. Le rachat de crédits peut vous permettre de diminuer votre taux d'endettement, qui, pour rappel, ne devrait pas dépasser les 33 %. Il existe deux types de rachats de crédits :

- Le rachat de crédits de consommation (crédits personnels, voiture…).

- Le rachat de crédits hypothécaires (si le prêt immobilier représente plus de 60 % du montant total).



Il est important de noter que, dans le cadre d'un rachat de crédits, la durée de remboursement est généralement allongée et le coût global du crédit est augmenté. Le rachat de crédits peut regrouper, selon vos besoins et selon la politique de l’établissement prêteur :



- un crédit à la consommation ;

- un prêt immobilier ;

- une dette personnelle ;

- etc.

Pourquoi souscrire un rachat de crédits ?

Le rachat de crédits n'est pas une façon d'économiser de l'argent, mais plutôt de retrouver une certaine stabilité. La gestion de vos créances est facilitée, car vous ne devez rembourser plus qu'une seule mensualité. Pour trouver le financement qui correspond le mieux à votre situation, n'hésitez pas à utiliser un comparateur de rachat de crédits. Vous pourrez personnaliser votre plan de financement en choisissant la durée, le montant des mensualités ainsi que la date de prélèvement. Le regroupement de crédits vous permet de diminuer significativement le montant de vos mensualités pour retrouver un reste à vivre plus confortable. Il peut aussi vous donner la possibilité de financer un nouveau projet sans attendre la fin du remboursement de vos prêts déjà en cours.

Comment fonctionne le rachat de crédits ?

Grâce aux nombreux comparateurs en ligne de rachat de crédits, vous pourrez facilement trouver l'organisme financier qui propose l'offre la plus adaptée à votre situation. Une fois que vous avez choisi l'établissement qui vous convient, il vous faudra monter votre dossier de demande de rachat de crédits. En effet, l'établissement prêteur vous demandera plusieurs documents qui justifient de votre situation personnelle, de votre solvabilité ou encore de votre lieu de résidence. Ensuite, l'offre de regroupement de crédits vous sera envoyée par voie postale ou par courrier électronique. L'organisme prêteur devra aussi vous fournir un document vous informant clairement des conditions et des modalités du regroupement de crédits. Vous aurez un délai de réflexion de 10 jours pour accepter ou décliner l'offre. Enfin, l'établissement financier se chargera de solder tous vos crédits en cours auprès des différents organismes de prêt concernés.



Le rachat de crédits est une solution simple pour vous permettre de réduire le montant de vos mensualités de remboursement. Cependant, avant de souscrire à un rachat de crédit, prenez bien en compte l'augmentation du coût global du crédit ainsi que l'allongement de la durée du remboursement.

Contenu proposé par SOFINCO