Rabot Dutilleul reprend le chemin de la croissance en 2022

Avec 328 M€ de CA en 2022 en progression de 11 % par rapport à 2021, Rabot Dutilleul reprend des couleurs. Le groupe nordiste annonce être rentable sur l’ensemble de ses métiers de construction, contractant général et monteur d’opérations immobilières B to B.

Toujours en 2022, l’activité de Rabot Dutilleul se répartit pour les 2/3 en France (Hauts-de-France, Île-de-France et Grand Est), et pour 1/3 en Belgique.

Bien décidé à profiter de cette bonne tendance, le groupe vise 379 M€ de CA en 2023 pour une croissance de 15 % par rapport à 2022.

La conception-réalisation en pointe

Rabot Dutilleul avance trois éléments quant aux bonnes performances de l’entreprises.

Le premier concerne une bonne dynamique commerciale, et l’entreprise affirme avoir des carnets de commande pleins pour les deux prochaines années, en France et en Belgique. Le groupe met aussi en avant son offre de conception-réalisation, qu'il développe beaucoup ces dernières années et qui représenterait la moitié du chiffre d’affaires. Enfin, la rénovation énergétique des bâtiments sont des marchés à forte demande pour le groupe nordiste.

Pour rappel, Rabot Dutilleul avait subi une forte baisse d’activité en 2020, qui l’avait amené à vendre son activité de promotion immobilière Nacarat. Cette dernière avait réalisé 47 % des 575 M€ de chiffre d’affaires de Rabot Dutilleul en 2019.