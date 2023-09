Rabot Dutilleul cherche entrepreneurs pour mettre un outil d’écoconstruction en orbite

L’entreprise de BTP lilloise et l’incubateur de start-up EuraTechnologies lancent ensemble une compétition à l'attention des start-up pour le développement d’un outil d’écoconception de projets de construction et de réhabilitation. Asap, c’est son nom, pourra ainsi être utilisé par le plus grand nombre sous une forme revisitée et bénéficié de son propre « business model ».