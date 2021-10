Qwidi de Franciaflex, une aide au réglage pour les installateurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Volet roulant Supprimer Franciaflex Supprimer France Supprimer Valider Valider

Franciaflex, spécialisé dans les équipements de la baie propose Qwidi, un service connecté facilitant le réglage et la maintenance des volets et stores motorisés Well’Com.

Accessible depuis un smartphone ou une tablette, Qwidi est conçu pour faire gagner du temps aux installateurs de volets et protections solaires motorisés Well’com. Il fonctionne simplement, grâce à un petit boîtier pouvant être fixé à la ceinture et à une application mobile (téléchargeable sur App Store ou Google Play). Une fois le boîtier sous tension, il se connecte automatiquement à l’appli et les échanges se font de manière sécurisée.

Le service dispose de nombreuses fonctionnalités, comme un « pas à pas » indiquant aux professionnels les actions à effectuer ou encore une fonction de diagnostic qui alerte en cas de problème, aide à déterminer l'origine d'un dysfonctionnement et oriente pour effectuer les réparations nécessaires.