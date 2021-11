Qui décrochera l'Equerre d'argent 2021 ? Les pronostics des internautes

dossier Tout savoir sur l’Equerre d’argent 2021

Les lecteurs du Moniteur.fr ont livré leurs pronostics (1) pour chaque catégorie des prix d'architecture du Moniteur. Voici donc les favoris.

Catégorie "première oeuvre"

Écuries, manège, paddocks et club house à Vourles (Rhône) - © f+g architectes Close Lightbox

Avec 27,1% des suffrages, les écuries, manège, paddocks et club house à Vourles (Rhône), maîtrise d'ouvrage SCI Castel Pic, architecte F+G Architectes, tiennent la corde. Mais placés juste derrière (25%), les locaux communaux à Notre-Dame-du-Cruet (Savoie) - Maîtrise d'ouvrage : Mairie de Notre-Dame-du-Cruet - Lis & Daneau Architectes - pourraient les coiffer au poteau.

Catégorie "espaces publics et paysagers"

Jardin, esplanade et parking à la friche de la Belle de Mai, Marseille (Bouches-du-Rhône) - © Stéphane ABOUDARAM | WE ARE CONTENT(S) Close Lightbox

Droit au but, le projet de jardin, esplanade et parking à la friche de la Belle de Mai à Marseille (Bouches-du-Rhône), maîtrise d’ouvrage SCIC Friche de la Belle de Mai, maîtrise d’œuvre Kristell Filotico architecte, Atelier Roberta, paysagiste associé, pourrait, si l'on en croit les pronostics (37% des suffrages) s'imposer dans la catégorie. Dans le match toujours tendu Marseille vs Paris, "la Belle de Mai" s'imposerait devant le parc Martin Luther King (Maîtrise d’ouvrage : Paris & Métropole Aménagement ; Ville de Paris. - Maîtrise d’œuvre : Atelier Jacqueline Osty & Associés ; François Grether, urbaniste coordonnateur) qui recueille 31,5% des suffrages.

Catégorie "culture, jeunesse et sport"

Groupe scolaire Antoine-de-Ruffi à Marseille (IIe) - © Luc Boegly Close Lightbox

45,5% des internautes croient en la leçon d'architecture donnée par Tautem Architecture et BMC2, architecte associé avec le Groupe scolaire Antoine-de-Ruffi à Marseille (IIe), sous maîtrise d’ouvrage d'Euroméditerranée. Autant dire que la victoire d'un projet "concurrent" comme les équipements de services publics à Neuvecelle (Haute-Savoie) - Maîtrise d’ouvrage : Commune de Neuvecelle - Architecte : Atelier PNG Architecture ; Julien Boidot et Emilien Robin, architectes associés - deuxième avec 19,7% des suffrages serait une surprise

Catégorie "lieux d'activités"

Bureaux à Lyon-Confluence à Lyon (Rhône) - © BENJAMIN VERGELY Close Lightbox

Le télétravail ne fait pas peur aux partisans du projet de bureaux à Lyon-Confluence à Lyon (Rhône) - Maîtrise d’ouvrage : Ogic ; architecte : Clément Vergély architectes ; Diener & Diener Architekten, architecte associé. 37,9 % des internautes le voient remporter le prix. Juste derrière (30,1%) la réhabilitation d’une halle ferroviaire en lieu dédié à l’économie créative à Lille (Nord) - Maîtrise d’ouvrage : Smart ; Initiatives et Cité - Architecte : Béal & Blanckaert - n'est pas distancée.

Catégorie "habitat"

14 logements locatifs à Paris (XIIe) - © Charly Broyez /GECINA, MARS ARCHITECTES Close Lightbox

Au panthéon de la catégorie, Mars Architectes et leurs 14 logements locatifs à Paris (XIIe) - Maîtrise d’ouvrage Gecina - ont les faveurs des pronostiqueurs (44,6%) et semblent devoir s'imposer sans conteste, son challenger le plus sérieux - les 72 logements en accession, locaux d’activité et parking silo à Nantes (Loire-Atlantique) - Maîtrise d’ouvrage : Nantes Métropole Aménagement ; OCDL groupe Giboire. - Architecte : Raum - étant relégué près de 30 points derrière (15,8 %)

Equerre d'argent

Bourse de Commerce – Musée de la Collection Pinault à Paris (IIe) - © Cyrille Weiner Close Lightbox

Distancée dans sa catégorie par le Groupe scolaire Antoine-de-Ruffi à Marseille, la Bourse de Commerce à Paris (IIe) revisitée par NeM / Niney et Marca Architectes, Tadao Ando Architect & Associates (TAAA), architecte associé et l'Agence Pierre-Antoine Gatier (PAG), ACMH pour la Collection Pinault devrait malgré tout décrocher l'Equerre d'après 32,6% des votants.

(1) Sondage sous la forme d'un questionnaire Google Forms ouvert du 10 au 18 novembre. 154 réponses au total.