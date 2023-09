Quentin Fernandez, animateur réseau d’Allo Volet Service

Depuis le début de l’année, un jeune animateur réseau de 25 ans, Quentin Fernandes, a pris ses fonctions au sein d’Allo Volet Service, avec pour objectif de fédérer et dynamiser le réseau. Une stratégie visiblement gagnante pour Soprofen puisque 13 nouveaux partenaires sont venus rejoindre le spécialiste du dépannage depuis la dernière formation régionale de mars 2023.

Titulaire d’un BTS en management commercial opérationnel, Quentin Fernandes a acquis une première expérience au sein du bureau d’études Ogoes, spécialisé dans la vente de produits et de prestations d’installation dans le domaine du chauffage, en tant que chargé du Développement du réseau de partenaires chauffagistes dans toute la France.

Le réseau s’implante aussi en Belgique

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein d’Allo Volet Service, Quentin Fernandes poursuivra le développement du réseau afin de recruter des adhérents sur toute la France et dans les pays limitrophes francophones, notamment en Belgique. Il a également pour mission d’accompagner et conseiller les nouveaux arrivants et d’animer le réseau au travers des réunions régionales organisées quatre fois par an.

© Allo Volet Service Le réseau de dépannage et modernisation de volets roulants vise les 200 membre d'ici à cinq ans.

Le dernier rendez-vous régional en date a réuni près de 20 artisans-experts près de Cholet les 4 et 5 juillet dernier. Le premier jour était consacré à la découverte de la philosophie d’Allo Volet Service, à une formation au dépannage (volet roulant, porte de garage, motorisation) et à une présentation des produits Soprofen auquel est affilié Allo Volet Service. A l’issue de cette première journée riche en informations, les participants se sont retrouvés dans une ambiance conviviale pour partager des activités plus ludiques. Le lendemain, le rendez-vous s’est clôturé par un point sur la vie du réseau, l’occasion de leur annoncer son prochain déploiement en Belgique.

Objectif : 200 adhérents sous 5 ans

Depuis l’arrivée de Quentin Fernandes en tant qu’animateur, treize nouveaux adhérents sont venus rejoindre le réseau Allo Volet Service, lui permettant de conquérir des zones géographiques non couvertes jusqu’à présent à l’instar des régions lyonnaise et grenobloise, de la Côte d’Azur, du Rhône et de la Seine Maritime.

Avec aujourd’hui 118 artisans-experts, Allo Volet Service et son nouvel animateur ont la volonté de continuer à dynamiser le réseau et d’étendre son maillage territorial notamment dans les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Côte-d’Or. L’objectif : atteindre les 200 adhérents d’ici à 5 ans.