Quels sont les travaux de rénovation les plus demandés ?

On ne le sait pas toujours, la France est l’un des pays européens où les rénovations sont les plus fréquentes. Les Français ont à cœur de maintenir en bon état leur patrimoine immobilier et ils bénéficient d’aides à la rénovation parmi les plus substantielles en Europe. Si on remarque que les rénovations simples, comme la peinture, sont plébiscitées en raison de leur faible coût, les rénovations énergétiques représentent désormais un domaine très important. Voici, sans ordre particulier, les travaux de rénovation que les Français ont le plus réalisés en 2022 et 2023.



La mise en peinture

La rénovation la plus fréquemment réalisée par les Français est la mise en peinture. Ce type de projet est très peu coûteux et à la portée du plus grand nombre. Par ailleurs, le résultat d’une mise en peinture est souvent visible, agréable et permet de retrouver le lustre du neuf dans un logement ancien.



Le plus souvent, lors d’un déménagement, que ce soit lors d’un nouvel achat ou d’une entrée en location, une mise en peinture est réalisée et assure la personnalisation du logement et modernisation.



On effectue généralement une mise en peinture simple avec réparation de petits trous et autres dommages légers. Plus rarement, on opte pour des réparations plus profondes des supports, par exemple un ratissage, un enduit, ou la pose d’une toile de verre. Ces opérations plus poussées sont à confier à un plaquiste, un staffeur ou un peintre.

La réalisation d’une isolation des combles

Le projet de rénovation le plus réalisé en France ces dernières années est sans doute l’isolation des combles. Bien que les subventions pour réaliser une isolation des combles perdus ne soient plus d’actualité, elles ont permis à de nombreux particuliers de prendre conscience de l’importance de ce poste technique. L’isolation des combles, perdus ou aménagés ou même de la toiture, permet de réduire considérablement les pertes de chaleur et de faire de substantielles économies de chauffage.

D’autre part, avec le changement climatique, les étés sont de plus en plus chauds et une bonne isolation des combles constitue un rempart efficace contre la chaleur. Dans cette optique, comme le recommande Prix-Pose, on opte pour un isolant à forte inertie et fort déphasage, par exemple la ouate de cellulose, la laine de chanvre ou la laine de bois. Les laines minérales et le polyuréthane sont à proscrire si l’on souhaite se protéger de la chaleur aussi bien que du froid.

La pose d’une isolation par l’extérieur

Si les subventions pour l’isolation des combles ont été largement réduites, il existe toujours des aides pour financer la pose d’une isolation par l’extérieur.

Ce type d’isolation est particulièrement efficace, car il supprime presque toute possibilité de pont thermique et offre ainsi les performances les plus élevées. Pour les murs, il s’agit de plaquer un isolant sur la façade (12 à 20 cm d’épaisseur) et de réaliser un enduit ou un bardage.



De nombreux isolants sont envisageables, mais le plus souvent on retrouve :



1. De la laine minérale ou un polystyrène pour les façades enduites.

2. De la laine biosourcée ou minérale pour les bardages.

Cette solution d’isolation permet en outre de ne pas perdre de surface habitable et évite la dépose des doublages de murs à l’intérieur.

L’installation d’une pompe à chaleur

Il est désormais interdit d’installer une chaudière fioul dans un logement ancien ou neuf, tandis que les chaudières à gaz sont également en train d’être retirées de la construction neuve.

Face à cette nouvelle disposition du secteur du chauffage, les particuliers se tournent de plus en plus vers la solution la plus efficace, performante et économique : la pompe à chaleur (PAC).



On installe de préférence une pompe à chaleur air-eau, car elle est plus abordable qu’un modèle géothermique et bien plus performante et polyvalente qu’une PAC air-air.



Les aides concernant ce mode de chauffage et de production d’eau chaude sont très importantes et, comme le souligne cet article, le retour sur investissement peut se faire très rapidement. Les foyers qui passent d’une chaudière fioul à une PAC air-eau de qualité peuvent espérer avoir remboursé leur investissement sous 3 à 5 ans.

Le remplacement des fenêtres

Il est difficile d’imaginer qu’en 2023 il existe encore beaucoup de logements équipés en simple vitrage. Il s’agit souvent de maisons anciennes, mais également d’appartements situés dans des immeubles non rénovés.

Les fenêtres double vitrage sont pourtant des équipements indispensables qui offrent une excellente isolation thermique, mais également acoustique.



On remarque aussi que les rénovations des fenêtres ont le vent en poupe, notamment grâce à certaines aides, mais surtout à la faveur des rénovations énergétiques. On ne peut en effet pas envisager la pose d’une pompe à chaleur dans un logement mal isolé, le retour sur investissement serait bien trop long.



Pour de nombreux professionnels, la première étape d’une rénovation énergétique est la pose de fenêtres modernes et performantes.

La mise en place d’un poêle à biomasse

Enfin, on le remarque de plus en plus dans les salons, le poêle à granulés s’invite chez les Français. Cette rénovation très populaire permet de créer un chauffage d’appoint écologique et peu onéreux à l’utilisation.

L’institut Observ’er remarquait il y a peu que les ventes de poêles à granulés ont progressé de presque 45 % entre 2020 et 2021, tandis que celles de chaudières à granulés ont augmenté de 120 %.



Ce projet prisé des Français peut toutefois s’avérer très onéreux si aucun dispositif de fumisterie, ancien ou récent, n’est présent dans le logement. Heureusement, les pouvoirs publics proposent des aides significatives pour financer les appareils de chauffage à biomasse, et tout particulièrement ceux fonctionnant avec des granulés.

