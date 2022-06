Quelles sont les villes qui comptent le moins de passoires thermiques ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logement Supprimer France Supprimer Data Supprimer DPE Supprimer Passoire thermique Supprimer Valider Valider

namR, société spécialisée dans la production de données contextuelles géolocalisées, a effectué un classement des villes en fonction de leur taux de passoires énergétiques pour encourager la transition écologique et accompagner au mieux les territoires partenaires dans le pilotage de leurs performances énergétiques.

Saviez-vous que Hyères (Var) est la ville de plus de 50 000 habitants qui compte le plus de logements classés A et B du pays ? Et que Sarcelles compte 61,33% de passoires énergétiques ?

Spécialisée dans la production de données contextuelles géolocalisées, namR a récolté, nettoyé standardisé les données DPE de l’Ademe qui contenait les DPE de 5 % des bâtiments français. Un modèle de Machine Learning a ensuite été exploité pour caractériser le reste des bâtiments de France et permettre de réaliser une cartographie et un classement des départements et des villes françaises selon leur taux de passoires énergétiques.

Une cartographie qui met en exergue un constat majeur : dans 29 départements, plus de la moitié des logements résidentiels sont des passoires énergétiques (étiquette E, F et G). Dans la Creuse par exemple, ce sont presque 7 logements sur 10 qui qualifiés de passoires énergétiques.

Top 5 des départements français disposant du plus faible ratio de passoires énergétiques

Départements Ratio de logements classés E, F et G Bouches-du-Rhône 1,9 % Gironde 4,5% Var 6,7% Hérault 7,5% Gard 9,2%



Top 10 des villes françaises de plus de 50 000 habitants disposant du meilleur ratio de logements classés A et B



Département Ville Ratio de logements classés A et B 83 Hyères 11,94% 2A Ajaccio 11,02% 31 Toulouse 8,54% 82 Montauban 8,19% 83 La Seyne-sur-Mer 7,87% 13 Marseille 14e Arrondissement 7,69% 44 Nantes 7,57% 33 Mérignac 7,26% 44 Saint-Nazaire 7,19% 69 Lyon 7e Arrondissement 7,12%



Top 10 des villes françaises de plus de 50 000 habitants disposant du plus haut ratio de passoires énergétiques



Département Ville Ratio de logements classés E, F et G 95 Sarcelles 61,33% 92 Antony 56,71% 95 Argenteuil 56,60% 93 Sevran 56,01% 92 Rueil-Malmaison 54,98% 93 Aulnay-sous-Bois 54,32% 93 Épinay-sur-Seine 53,19% 93 Le Blanc-Mesnil 52,62% 77 Chelles 51,32% 93 Bondy 51,05% 50 Cherbourg-en-Cotentin 48,90 %