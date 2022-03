Quelles sont les attentes des jeunes pour leur logement ?

Dans le cadre de l'Observatoire des usages émergents des territoires, Bouygues Construction s'est associé à Jam pour étudier les usages de la génération Z en matière de logement et de cadre de vie. Fin 2021, le grand groupe et le bureau d'études ont rendu public leur étude intitulée « Habiter demain ». Le bilan est sans appel : les 15-25 ans rêvent d'espace, de confort, de modularité dans leur « chez-soi », et prennent conscience de l'impact environnemental de l'habitat