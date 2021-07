Quelles perspectives pour le BRS dans quels territoires ?

La problématique du logement est une question centrale pour de nombreux territoires. Quelles perspectives offrent les logements en bail réel solidaire (BRS) pour réguler la spéculation foncière ? À quels territoires et quelles populations s'adresse cette offre naissante ? Les Français sont-ils disposés à devenir propriétaires d'un logement mais uniquement pour une durée limitée et avec des conditions strictes en cas de succession ou revente ? Nous tenterons de questionner ce modèle innovant d'accession à la propriété et sa capacité à répondre « en masse » au besoin de production de logement.