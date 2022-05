Quelle avancée dans la décentralisation et la simplification de la politique du logement après la loi 3DS ?

La dernière grande loi du quinquennat 2017-2022 d'Emmanuel Macron est consacrée à la décentralisation et à la simplification. Engagé à la suite du grand débat national de janvier 2019, ce texte d'abord nommé 4D a été voté le 21 février 2022 et publié au Journal officiel le 22 février. La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite loi 3DS entend donner des marges de manœuvre aux élus locaux. Elle a été qualifiée de « loi technique » par le gouvernement tant elle concerne une foule de secteurs, dont la politique du logement.

À ce sujet, la loi 3DS repose sur une vision partenariale de la politique du logement entre l'État et les collectivités, et renforce les outils contractuels.