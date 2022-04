QUEL LANGAGE POUR L'ARCHITECTURE ENVIRONNEMENTALE ?

Qu'ils convoquent un style rationaliste ou revendiquent une forme de régionalisme au moyen de trames régulières, de béton délavé et de murs de pisé, les architectes contemporains fabriquent des bâtiments raisonnés et raisonnables, incarnant leur conscience écologique. Mais, à la suite de ce que furent en leur temps les esthétiques modernes et postmodernes, peut-on aujourd'hui parler de l'avènement d'un nouveau langage, celui d'une architecture environnementale ?